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На Южном Урале синоптики пообещали крупный град
10.06.2019 г. 13:29
Фото с сайта pixabay.com
Челябинский гидрометцентр предупредил, что в регионе выпадет град.
Ухудшение погоды прогнозируют во вторник, 11 июня. На территории области ожидается переменная облачность, в ряде районов пройдут очень сильные дожди с грозами, местами выпадет крупный град. Порывы северо-западного ветра будут достигать 25 м/с. Ночью температура воздуха — +13-18. Днем в Челябинске будет +26-28, по области местами — до +30.
В среду, 12 июня, на Южном Урале также ожидаются дожди с грозами. Ночью в Челябинске прогнозируют +14-16. Днем воздух прогреется до +26.
Фото с сайта pixabay.com
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