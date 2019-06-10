На Южном Урале синоптики пообещали крупный град

Фото с сайта pixabay.com

Челябинский гидрометцентр предупредил, что в регионе выпадет град.

Ухудшение погоды прогнозируют во вторник, 11 июня. На территории области ожидается переменная облачность, в ряде районов пройдут очень сильные дожди с грозами, местами выпадет крупный град. Порывы северо-западного ветра будут достигать 25 м/с. Ночью температура воздуха — +13-18. Днем в Челябинске будет +26-28, по области местами — до +30.

В среду, 12 июня, на Южном Урале также ожидаются дожди с грозами. Ночью в Челябинске прогнозируют +14-16. Днем воздух прогреется до +26.

Фото с сайта pixabay.com



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