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Везли «на свадьбу». В Челябинской области задержали машину с 1 тыс. литров водки
10.06.2019 г. 13:21
Фото с сайта pixabay.com
Челябинские таможенники выявили более 1 тыс. литров нелегальной водки.
Автомобиль Fiat задержала мобильная группа челябинской таможни совместно с пограничниками. В машине обнаружили 180 коробок нелегального алкоголя. Груз следовал из Казахстана в Россию. В ходе досмотра специалисты насчитали 2 тыс. 160 бутылок. Хозяйка груза сказала, что все это спиртное она везла на свадьбу родственников в Екатеринбург.
Весь товар таможенники изъяли и передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.
Перевозчику нелегального алкоголя грозит до трех лет лишения свободы.
Фото с сайта pixabay.com
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