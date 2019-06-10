Везли «на свадьбу». В Челябинской области задержали машину с 1 тыс. литров водки

Фото с сайта pixabay.com

Челябинские таможенники выявили более 1 тыс. литров нелегальной водки.

Автомобиль Fiat задержала мобильная группа челябинской таможни совместно с пограничниками. В машине обнаружили 180 коробок нелегального алкоголя. Груз следовал из Казахстана в Россию. В ходе досмотра специалисты насчитали 2 тыс. 160 бутылок. Хозяйка груза сказала, что все это спиртное она везла на свадьбу родственников в Екатеринбург.

Весь товар таможенники изъяли и передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Перевозчику нелегального алкоголя грозит до трех лет лишения свободы.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 10.06.2019 г.»