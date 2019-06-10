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Юрий Коньков: ясность по выбору базового авиаперевозчика для челябинского аэропорта будет к концу 2020 года
10.06.2019 г. 13:07
Гендиректор «Челябинского авиапредприятия» рассказал о ходе модернизации аэропорта и планах по его развитию.
Одной из ключевых целей реконструкции авиаузла, по словам Юрия Конькова, является получение якорного перевозчика. На данный момент решение не найдено, однако работа активно идет, к ней подключились областные власти. «Я думаю, что к концу 2020 года уже будет ясность по этому вопросу», — пояснил Юрий Коньков «Ъ-Южный Урал». Среди авиакомпаний, с которыми челябинский аэропорт налаживал контакты, были «Уральские авиалинии» и «Ямал».
Получение базового авиаперевозчика влечет необходимость расширения штата и площадей аэропорта. Так, в ходе реконструкции обновлению подлежат не только терминалы, но и гостиница. Сейчас ее загруженность составляет более 60%. Ожидается, что во время саммитов ШОС и БРИКС там будут проживать экипажи лайнеров, отметил Коньков. Также планируется использовать недостроенное пятиэтажное административное здание на привокзальной площади. Там собираются разместить учебный центр, офисы авиакомпаний и самого аэропорта.
Фото с сайта pixabay.com
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