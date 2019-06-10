Женщину-предпринимателя из Челябинска выдвинули в губернаторы Вологодской области от КПСС

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

Уроженка Южного Урала баллотируется в губернаторы Вологодской области.

Предпринимателя и общественника из Челябинска, 52-летнюю Ольгу Анищенко выдвинула «Коммунистическая партия социальной справедливости». Она стала первым зарегистрированным кандидатом на выборы главы Вологодской области. Как пишет Znak.com, первоначально Ольга Анищенко планировала подать документы на выборы главы Челябинской области, однако впоследствии в КПСС решили баллотироваться в более комфортном для непарламентской оппозиции регионе.

С 2011 года пост губернатора Вологодской области занимает член «Единой России» Олег Кувшинников. Выборы главы региона, как и в Челябинской области, состоятся 8 сентября.

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

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