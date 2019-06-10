Власти Челябинска проведут рейды по стихийным рынкам на улицах города

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске проверят места стихийной уличной торговли.

Рейды анонсировал начальник управления торговли Сергей Березуев. По его словам, с начала июня в городе демонтировали девять нелегальных киосков. Стихийные рынки, многие из которых находятся на гостевых маршрутах, ждет проверка. Где именно пройдут рейды, Сергей Березуев не уточнил.

Один из наиболее крупных стихийных рынков в центре Челябинска — на перекрестке Доватора и Воровского — районные власти ликвидировали в мае. Большая часть точек переехала оттуда на территорию ТК «Калибр», однако на старом месте до сих пор торгуют пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 10.06.2019 г.»