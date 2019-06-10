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Власти Челябинска проведут рейды по стихийным рынкам на улицах города
10.06.2019 г. 14:55
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинске проверят места стихийной уличной торговли.
Рейды анонсировал начальник управления торговли Сергей Березуев. По его словам, с начала июня в городе демонтировали девять нелегальных киосков. Стихийные рынки, многие из которых находятся на гостевых маршрутах, ждет проверка. Где именно пройдут рейды, Сергей Березуев не уточнил.
Один из наиболее крупных стихийных рынков в центре Челябинска — на перекрестке Доватора и Воровского — районные власти ликвидировали в мае. Большая часть точек переехала оттуда на территорию ТК «Калибр», однако на старом месте до сих пор торгуют пенсионеры.
Фото с сайта pixabay.com
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