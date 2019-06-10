Челябинцам предлагают выбрать цвет новых автобусов

Фото с сайта cheladmin.ru

В интернете запустили голосование по выбору цвета новых низкопольных автобусов.

Голосование запустили в понедельник, 10 июня, на сайте цветтранспорта74.рф. Оно будет идти до воскресенья. На выбор доступны оранжевый, красный, желтый, зеленый, синий и белый цвета.



Палитру определили эксперты в области дорожной инфраструктуры и благоустройства. Так, по мнению начальника управления транспорта Челябинска Максима Кичеева, автобусы должны быть белого цвета. А и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Филиппов предложил оранжевый. «По многочисленным исследованиям, которые проводились в разных странах, такой цвет хорошо заметен в любых погодных условиях, а также в любое время суток, и считается самым безопасным для транспортных средств», — объяснил он свой выбор.



Среди проголосовавших организаторы проведут розыгрыш. Победитель и его друзья первыми прокатятся на новом автобусе.

Правительство области планирует закупить 65 единиц низкопольного транспорта для Челябинска. На эти цели из бюджета выделят более 700 млн рублей. Власти Челябинска рассчитывают вывести новые автобусы на маршруты осенью.

Фото с сайта cheladmin.ru

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