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Возле челябинского аэропорта построят международный автовокзал
10.06.2019 г. 13:01
Челябинский аэропорт планируют превратить в мультимодальный транспортный узел.
Необходимость создания такого узла на базе аэропорта отметил гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Юрий Коньков. В интервью «Ъ-Южный Урал» он рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры. «Есть перспективы организации железнодорожного сообщения с Челябинском и Курганом. Кроме того, в планах строительство международного автовокзала. Сегодня пассажиры из других городов вынуждены ехать сложными маршрутами или использовать такси», — пояснил Юрий Коньков.
Также гендиректор аэропорта заявил, что надеется на реализацию проекта ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом — по его мнению, это позволит сделать авиаперевозки более доступными.
«Любое развитие транспортной системы полезно. Это всегда рост подвижности населения, рост бизнес-активности и, соответственно, экономики. Мы не ожидаем оттока пассажиров из екатеринбургского Кольцово. Все решает предложение и транспортная доступность воздушной гавани», — подчеркнул Юрий Коньков.
Фото с сайта cekport.ru
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