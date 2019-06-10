В Челябинске сдвинули начало дорожного ремонта

Фото с сайта pixabay.com

Подрядчик планирует начать ремонтировать дороги в Челябинске 12 июня.



Сотрудники компании «Нижавтодорстрой» планировали начать ремонт дорог в Челябинске в понедельник, 10 июня. Однако старт работ пришлось отложить до среды. В Челябинск из Нижнего Новгорода прибыло только 42 единицы техники из 93. Остальные машины должны приехать в ближайшие дни.



По словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, ремонтировать дороги нижегородская компания начнет в среду.



«Мы надеемся, что в среду они приступят к ремонту дорог. Они предлагают работать круглосуточно. Также усилят количество направлений, то есть будет одновременно работа вестись сразу по нескольким улицам: четыре-пять улиц будут забирать и сразу ремонтировать», — пояснила Наталья Котова.



Контракт с нижегородской компанией власти города заключили 3 июня. По условиям договора, «Нижавтодорстрой» должен до конца октября отремонтировать 18 улиц, включая Российскую, 40-летия Победы, Университетскую набережную, Цвиллинга, Курчатова и Доватора.

Фото с сайта pixabay.com

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