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В Челябинске сдвинули начало дорожного ремонта
10.06.2019 г. 12:33
Подрядчик планирует начать ремонтировать дороги в Челябинске 12 июня.
Сотрудники компании «Нижавтодорстрой» планировали начать ремонт дорог в Челябинске в понедельник, 10 июня. Однако старт работ пришлось отложить до среды. В Челябинск из Нижнего Новгорода прибыло только 42 единицы техники из 93. Остальные машины должны приехать в ближайшие дни.
По словам первого заместителя главы города Натальи Котовой, ремонтировать дороги нижегородская компания начнет в среду.
«Мы надеемся, что в среду они приступят к ремонту дорог. Они предлагают работать круглосуточно. Также усилят количество направлений, то есть будет одновременно работа вестись сразу по нескольким улицам: четыре-пять улиц будут забирать и сразу ремонтировать», — пояснила Наталья Котова.
Контракт с нижегородской компанией власти города заключили 3 июня. По условиям договора, «Нижавтодорстрой» должен до конца октября отремонтировать 18 улиц, включая Российскую, 40-летия Победы, Университетскую набережную, Цвиллинга, Курчатова и Доватора.
Фото с сайта pixabay.com
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