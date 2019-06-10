Силовики проверяют претендентов на должность начальника управления дорожного хозяйства Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Власти Челябинска продолжают искать человека на пост начальника управления дорожного хозяйства.

Сейчас кандидаты проходят согласование. Первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова отказалась называть число претендентов на пост начальника управления. Она отметила, что всех кандидатов должны проверить силовики.

«Необходимо делать запросы. Чтобы попасть в муниципальную службу, нужно пройти согласование, в том числе и с правоохранительными структурами. Это занимает определенное время», — прокомментировала Наталья Котова.

Пост начальника управления дорожного хозяйства освободился после увольнения Александра Шабалина в начале июня. Сменить руководителя потребовал глава региона Алексей Текслер во время инспекции ремонтируемых дорог. Сейчас обязанности начальника управления исполняет Ирина Степанова.

Фото с сайта cheladmin.ru



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