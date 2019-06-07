В КПРФ заявили, что в Челябинской области нет протестных настроений

Фото с сайта kprf.ru

Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время визита в Челябинск отметил отсутствие протестных настроений в регионе.

В пятницу, 7 июня, Валерий Рашкин встретился с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». Во время беседы он сказал, что не видит протестных настроений в Челябинской области.

«В Москве, в Екатеринбурге люди в этом плане более активны. Люди предъявляют правительству жесткие форматы, у вас такого пока нет», — цитирует секретаря издание «Аргументы недели».

Фото с сайта kprf.ru



Все новости за 07.06.2019 г.»