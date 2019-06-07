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В КПРФ заявили, что в Челябинской области нет протестных настроений
07.06.2019 г. 16:50
Фото с сайта kprf.ru
Секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин во время визита в Челябинск отметил отсутствие протестных настроений в регионе.
В пятницу, 7 июня, Валерий Рашкин встретился с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». Во время беседы он сказал, что не видит протестных настроений в Челябинской области.
«В Москве, в Екатеринбурге люди в этом плане более активны. Люди предъявляют правительству жесткие форматы, у вас такого пока нет», — цитирует секретаря издание «Аргументы недели».
Фото с сайта kprf.ru
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