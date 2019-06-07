Директора автошколы «КАФС», подозреваемого в даче взятки инспектору МРЭО ГИБДД, отправили в СИЗО на два месяца

07.06.2019 г. 16:45

Директора автошколы «КАФС», подозреваемого в даче взятки инспектору МРЭО ГИБДД, отправили в СИЗО на два месяца
Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд избрал меру пресечения для Александра Котрова, которому вменяют дачу взятки сотруднику автоинспекции.

Решение в пятницу, 7 июня, вынес Ленинский райсуд Челябинска. В СИЗО Александр Котров проведет ближайшие два месяца.

Директора автошколы «КАФС» задержали в четверг, 6 июня. Его подозревают в даче взятки. По версии следствия, Котров в 2018 году заплатил инспектору МРЭО ГИБДД 160 тыс. рублей. Взамен сотрудник автоинспекции принимал положительные решения в пользу курсантов на экзамене.

Следствие ходатайствовало об аресте Александра Котрова, мотивируя требование тем, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Инспектора МРЭО ГИБДД, которого подозревают в получении взятки от Котрова, также задержали в четверг.

 

Фото с сайта 74.мвд.рф

    

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