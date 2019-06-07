В ТРК «Космос» люди 40 минут были заперты в застрявшем лифте

В пятницу, 7 июня, в новом торгово-развлекательном комплексе на северо-западе Челябинска застрял лифт.

Причиной ЧП стала авария на электросетях. В застрявшем лифте находились три человека, среди них была женщина на девятом месяце беременности. «Заточение» длилось 40 минут, сообщает сайт 74.ru. Все это время людям не хватало кислорода, их состояние было близко к обморочному.

«Мы спускались с первого этажа в цоколь. Лифт тряхнуло, и он остановился. Связались с диспетчером, нас попросили подождать три минуты, потом время увеличили, сказав, что техник выехал, но застрял в пробке. Мы бы спокойно дождались, но буквально через 10 минут перестало хватать кислорода. Это не просто духота, а именно дефицит воздуха», — цитирует портал беременную женщину.

Мужчина, который также находился в лифте, сказал, что лампочка во время аварийной остановки загорелась, а вентиляция не сработала. В администрации ТРК «Космос» изданию объяснили, что электроэнергию отключили во всем микрорайоне из-за аварии.

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