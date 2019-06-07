Ремонт дорог в Челябинской области в выходные будут приостанавливать

Фото с сайта pravmin74.ru

После жалоб южноуральцев подрядчикам рекомендовали ограничить ремонтные работы.

Речь идет об участках федеральных трасс в радиусе 30 километров от крупных городов. ФКУ Упрдор «Южный Урал» выступило с рекомендациями к подрядчиками после жалоб водителей на затруднение движения, в частности, на подъездах к Челябинску.

Дорожные работы будут приостанавливать там, где это технологически возможно, по пятницам и воскресеньям после 15 часов. В это время люди выезжают из городов и возвращаются домой. Также упрдор «Южный Урал» рекомендует временно прекращать ремонт накануне и сразу после праздничных дней.

«В частности, подрядчики должны будут избегать введения ограничений движения и снижения скорости движения автотранспорта более чем в два раза от максимально разрешенной на участках, где проводится ремонт дорог», — отметили в организации.

Направлять потоки машины в период выходных и праздников будут регулировщики. В данный момент ремонт идет на многих участках федеральных трасс в регионе. Все они нанесены на Яндекс.Карты.



Рекомендации о временном прекращении ремонтных работ в выходные и праздничные дни коснутся участков:

• км 14+490 (капремонт путепровода через ж/д, выезд из Челябинска) и км 16+200 (капремонт моста через канал, поворот на п. Лазурный) трассы Р-254 «Иртыш»;

• км 1850+900 (ремонт путепровода через а/д, вблизи п. Чипышево) и км 1859+900 (ремонт путепровода, вблизи п. Саргазы) трассы М-5 «Урал»;

• км 32+880 (ремонт путепровода через а/д, вблизи г. Коркино) и км 76+300 (капремонт путепровода через ж/д, вблизи п. Кичигино) трассы А-310;

• км 11+400 – км 20+000 (ремонт а/д, выезд из Челябинска) и км 18+800 (капремонт путепровода через а/д, возле п. Рощино) трассы М-5 «Урал»;



«Все эти меры не отменяют настоятельной рекомендации начинать движение по федеральным дорогам, заранее спланировав свой маршрут и рассчитав время выезда, с учетом возможной напряженности трафика из-за летних ремонтных работ. О затруднениях круглосуточно можно сообщить по номеру 8 (351) 266-65-63», — отметили в управлении дорог «Южный Урал».

Фото с сайта pravmin74.ru

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