В парке Терешковой заработает космический светомузыкальный фонтан

Фото с сайта cheladmin.ru

Сад планет, фонтан-ракета и интерактивная библиотека — парк в Тракторозаводском районе в 2019 году ждет масштабное преображение.

Парк начали приводить в порядок в прошлом году. Тогда обустроили прогулочные дорожки, смонтировали новое освещение, установили лавочки и детские площадки с атравматичным покрытием. В полном объеме обновили систему водоснабжения и водоотведения, подвели ее к фонтану. По словам главы Тракторозаводского района Галины Гавриловой, именно фонтан станет центральным объектом в парке им. Валентины Терешковой. Он будет имитировать взлет ракеты и ее шлейф.

«Это будет красивый фонтан, современный фонтан. У этого фонтана будет светомузыка. Он будет очень красив с точки зрения архитектурного решения. И, конечно, точкой притяжения будет именно этот фонтан, он будет располагаться на месте того фонтана, который был. Рядом будут фигуры Белки и Стрелки. Космическая концепция будет присутствовать. Две главных темы: космическая тематика, поскольку парк им. Терешковой, и, поскольку это детский парк, естественно, мы постараемся сделать его максимально приближенным к интересам детей», — отметила Галина Гаврилова.

В парке появятся сад планет и зона для фотографирования.

Обустроят также сценическую площадку и интерактивную библиотеку с зоной Wi-Fi.

А в конце центральной аллеи установят скульптуру космонавта.

Как сообщила Галина Гаврилова, в парке сделают и туалетную комнату, она будет удобна в том числе для инвалидов. В помещении также будет пеленальный стол. Обещают провести и большую работу по озеленению — в частности, высадить кустарники и крупномерные деревья.

Конкурс на проведение работ объявлен. Благоустройство начнут в первых числах июля и планируют завершить в сентябре 2019 года. На эти цели из федерального бюджета направят 46 млн рублей.

Парк им. Терешковой реконструируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году во время рейтингового голосования более половины жителей Тракторозаводского района посчитали, что именно этот объект необходимо благоустроить в первую очередь.

Фото с сайта cheladmin.ru

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