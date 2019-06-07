Городам Челябинской области купят экологичный транспорт при финансовой поддержке ВЭБ

Фото с сайта cheladmin.ru

На Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область заключила соглашение с ВЭБ.



Документ подписали глава региона Алексей Текслер и председатель госкорпорации Игорь Шувалов. Они договорились сотрудничать по проектам модернизации систем городского общественного транспорта на Южном Урале. В частности, ВЭБ готов поддержать проекты по реконструкции трамвайных и автобусных сетей в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. С помощью лизинговых механизмов ВЭБ поможет обновить подвижной состав, в том числе профинансировать поставки современных автобусов на сжиженном природном газе.



«Комплексный подход к организации транспорта в агломерациях позволит повысить качество жизни людей, обеспечит транспортную связность территорий и улучшит экологическую ситуацию», — уверен Игорь Шувалов.



Алексей Текслер отметил, что соглашение о сотрудничестве открывает новые возможности для развития городских транспортных систем в Челябинской области. Особенно актуально это для региональной столицы и ее окрестностей, сказал Текслер.



«Необходимы концептуальные решения, которые бы четко увязывали между собой различные виды городского транспорта. Корпорация развития «ВЭБ.РФ» имеет опыт в разработке таких систем и свой пакет предложений. Рассчитываю, что в рамках соглашения уже в ближайшее время будет активизирована системная работа по модернизации общественного транспорта в городах Челябинской области», — прокомментировал достигнутые договоренности Алексей Текслер.

Фото с сайта cheladmin.ru

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