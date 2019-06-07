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Суд в Магнитогорске признал отца Вани Фокина виновным в пьяном вождении и лишил прав
07.06.2019 г. 15:16
В Магнитогорске вынесли решение по делу о лишении водительских прав Евгения Фокина.
Решение в пятницу, 7 июня, принял мировой суд Правобережного района. Евгению Фокину запретили садиться за руль в течение года и семи месяцев. Также мужчине назначили штраф в 30 тыс. рублей. Адвокат намерен обжаловать это решение. По мнению стороны защиты, протокол составили с нарушениями, а трубочка для алкотестера была распакована заранее. Это, по словам юриста, подтверждает видеозапись.
Машину у отца Вани Фокина — мальчика, который чудом выжил при обрушении подъезда дома по проспекту Карла Маркса, 164, — забрали в конце апреля. Тогда его во дворе дома остановили за нетрезвое вождение. Автомобиль отвезли на штрафстоянку.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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