На форуме в Петербурге власти подписали соглашения с предприятиями о снижении выбросов в Челябинске

Фото с сайта pixabay.com

На площадке Петербургского международного экономического форума подписаны четырехсторонние соглашения с целью улучшения экологии.

Договоренности достигнуты между минприроды России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и тремя предприятиями. Это ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Завод «Минплита», ООО «Промрекультивация».

«Четырехсторонние соглашения дают возможность ускорить решение сложных экологических задач в Челябинской области. В рамках майского указа президента приступаем к реализации национального проекта «Экология» и комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух. Особое внимание – Челябинску и Магнитогорску», — сказал глава области Алексей Текслер, комментируя событие.

В состав комплексных планов вошли мероприятия по 17 крупным промышленным компаниям. Там прописаны установка современного газоочистного оборудования, оснащение системами контроля, переход на новые технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. «Совместная работа позволит к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20% в Магнитогорске и на 38% — в Челябинске. А значит, серьезно улучшить качество жизни южноуральцев», — подчеркнул Алексей Текслер.

Руководитель экологического движения «Время Че» Феликс Панов считает, что подписанные соглашения — это начало использования тех инструментов, которые позволят снизить объемы выбросов в Челябинске на 38%.



«Эта цифра действительно амбициозная, она была заявлена широко и громогласно. И вот сейчас уже пошли договоренности о конкретных инструментах для достижения этого показателя. Первым этапом было закрытие челябинской городской свалки. А если говорить конкретно о форуме в Санкт-Петербурге, там же уже было подписано соглашение по нашей ТЭЦ-2. Оно связано с тем, чтобы перевести ее с угля на газ, то есть изменить вид топлива. Те предприятия, которые также подписали соглашение с регионом, именно в этом же ключе и работают. То есть мы говорим о том, чтобы конкретно, предметно менять ситуацию в Челябинске», — прокомментировал Феликс Панов.

Четырехсторонние соглашения подписаны в рамках федерального проекта «Чистый воздух». ЧТПЗ, завод «Минплита» и компания «Промрекультивация» реализуют до 2024 года разработанный ранее план мероприятий по сокращению выбросов. Так, «Минплита» на 23% снизит выбросы. «Промрекультивация» планирует направить свыше 270 млн рублей на охлаждение очагов зон самонагревания в отработанной выработке Коркинского разреза и строительство трубопровода для подачи закладочного материала. В результате к 2024 году количество выбросов загрязняющих веществ от эндогенных пожаров сократится на 1 тыс. тонн в год.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 07.06.2019 г.»