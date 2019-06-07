Челябинская область заручилась поддержкой Сбербанка для внедрения современных технологий в соцсферу и экономику

Фото с сайта gubernator74.ru

Правительство Челябинской области и Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме в подписали соглашение о сотрудничестве.



Подписи под документом в четверг, 6 июня, поставили глава региона Алексей Текслер и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



«Подписание соглашения — это еще один шаг на пути к внедрению на территории Челябинской области современных технологий, а также продвижению высокотехнологичных продуктов. Этим соглашением Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестиционных проектов. В приоритете — цифровая трансформация социальной и экономической сферы», — подчеркнул Алексей Текслер.



Герман Греф напомнил, что тотальная цифровизация уже вошла практически во все сферы экономики.

«Сотрудничество с правительством Челябинской области предоставит возможность подготовки специалистов сферы информационных технологий, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности этой области. Мы меняемся для вас, поэтому Сбербанк также займется повышением финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковских услуг и банковской деятельности, это касается и тех, кто живет в сельской местности», — отметил Герман Греф.

Фото с сайта gubernator74.ru



В рамках соглашения Сбербанк поддерживает развитие инвестиционных проектов на территории Челябинской области, в том числе в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, образования, здравоохранения, малого и среднего бизнеса.

Директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Глеб Радченко напомнил, что Южный Урал — один из крупнейших производственных центров в России. Такие предприятия, как ММК и ЧТПЗ, в течение нескольких лет реализуют собственные программы по развитию методов анализа больших данных, внедрения искусственного интеллекта, машинного зрения, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» ученый. Все это позволяет повысить качество продукции, минимизировать долю брака, увеличить выход полезной продукции из основных ресурсов, отметил Радченко. И добавил, что ЮУрГУ активно участвует в реализации таких программ на предприятиях.



«Недавно совместно с ММК начали крупный проект по внедрению методов промышленного интернета вещей для мониторинга и анализа того, каким образом промышленные факторы влияют на качество выпускаемой продукции. Таких проектов много, это довольно крупная сегодня сфера, потому что предприятия переходят на четвертый технологический уклад. Это так называемая четвертая промышленная революция, которая характеризуется тем, что управление технологическими процессами все больше переходит в автоматический режим на основе постоянного анализа данных, поступающих с сенсоров, установленных на оборудовании. Характеризуется это улучшением ресурсоэффективности и энергоэффективности», — пояснил Глеб Радченко.



Средние и малые компании тоже участвуют в процессе. Они занимаются разработкой и внедрением таких технологий, продолжает Глеб Радченко.



«Вся прелесть цифровизации в том, что в современных условиях стоимость такого оборудования за последние 5-10 лет значительно сократилась. Причина в том, что базовые компоненты начали разрабатываться в больших масштабах. Мы все с вами пользуемся сотовыми телефонами. Технологическая база, которая стоит в этом оборудовании, очень близка к тому, что было разработано и используется в современных сотовых телефонах. Это и новые аккумуляторные батареи, это и новые гироскопы, датчики, сенсоры. Все это сейчас активно внедряется в промышленность», — рассказал ученый.



По его словам, на базе университета создан целый ряд малых инновационных предприятий, которые производят сенсоры и системы мониторинга.



Зампред комиссии региональной Общественной палаты Елена Сыркина отметила, что в настоящее время цифровизация в сфере образования идет планомерно. Нет великих прорывов, но есть стабильное развитие, сказала она, напомнив про электронные журналы и учебники в школах и про онлайн-очередь в детсады.



«Также очень хорошо сейчас внедряются все электронные системы на уровне самой Челябинской области. Заказываются электронные учебники. Министерство может посмотреть по своей электронной базе (там целая карта есть у них) состояние всей школы, потому что все результаты в эту карту заносятся. Потребности школы в учебниках тоже фиксируются на этой карте. И уже само министерство образования и науки может отслеживать все проблемы и достижения школы дистанционно в электронном виде», — сообщила Елена Сыркина.



Комментируя подписание соглашения Челябинской области со Сбербанком, эксперты выразили надежду, что финансовая поддержка позволит быстрее внедрять цифровые технологии.

Фото с сайта gubernator74.ru

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