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Прокуратура проводит проверку после жалоб осужденных на администрацию челябинской колонии
07.06.2019 г. 13:07
Заключенные челябинской колонии записали видеообращение, в котором порезали руки.
Надзорное ведомство организовало проверку после жалоб на администрацию челябинской колонии строгого режима №2, размещенных в интернете. «В ходе мониторинга социальных сетей телекоммуникационной информационной сети «Интернет» выявлены материалы, содержащие обращения осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области, о нарушении их прав со стороны администрации указанного учреждения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Сотрудники прокуратуры выезжали на место и опросили осужденных. Если нарушения закона подтвердятся, надзорное ведомство примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
В видеообращении один из заключенных заявил о «беспределе» со стороны сотрудников администрации. Он сообщил об угрозах, случаях незаконного помещения в штрафной изолятор и психологического давления, которые, по его словам, встречаются в колонии. Другой осужденный в ролике сказал о том, что сотрудники администрации сопутствуют «блатным». После этих записей в колонию приехали представители прокуратуры и Общественной наблюдательной комиссии. После в ОНК сообщили, что осужденные отказались от претензий.
После заключенные опубликовали новые видеозаписи, где сказали, что не отказываются от своих слов и попросили прислать к ним независимых общественников. Двое осужденных порезали себе руки.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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