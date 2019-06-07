На площади перед ЮУрГУ появился огороженный камнями тротуар

Фото с сайта vk.com/chelurban

Часть парковки возле Южно-Уральского госуниверситета превратили в пешеходную зону.

Информация о новом тротуаре на проспекте Ленина и фотографии появились в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Челябинский урбанист». «Мы сделали тротуар на главном проспекте Челябинска! Десятки лет на любимом прогулочном маршруте горожан была хаотичная парковка, и четыре поколения мэров не могли решить эту проблему. Мы устали ждать, и решили ее за вечер», — говорится в группе.

Как написал урбанист Лев Владов, сделали сто метров тротуара. Его огородили камнями из архитектурного бетона, вес самого большого — свыше тонны. Также там появились клумбы с кустарниками. На период, пока чиновники не начнут на данном месте официальное благоустройство, декоративные элементы местные предприниматели предоставили бесплатно.

По словам Льва Владова, количество парковочных мест на площади уменьшилось незначительно. «Пространство использовалось неэффективно, и если сейчас сделать разметку, мы увидим, что забрали всего десять машино-мест», — сказано в группе.

Фото с сайта vk.com/chelurban

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