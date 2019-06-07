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КПРФ подтвердила намерение выдвинуть Константина Нациевского на выборы губернатора Челябинской области
07.06.2019 г. 12:24
Член исполнительного комитета КПРФ Валерий Рашкин рассказал о планах партии по участию в выборах на Южном Урале.
Он подтвердил ранее озвученную информацию о выдвижении депутата челябинской городской думы Константина Нациевского на выборы губернатора. «Мы рекомендовали Нациевского, но еще будет региональная конференция, у нее есть право рассмотреть другие кандидатуры. Команда у Нациевского есть, партия есть, программа есть. А фильтр — это процесс такой… Мы выступаем за отмену этого позорища, не должно быть никакого фильтра, это атавизм», — цитирует Рашкина Znak.com.
Партийная конференция КПРФ, где будет определен кандидат в губернаторы, состоится через неделю.
Ранее документы в избирательную комиссию направили врио губернатора Алексей Текслер и бизнесмен Андрей Аюпов. Выдвижение продлится до 24 июня. Выборы губернатора Челябинской области пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2019 года.
Фото с сайта chelduma.ru
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