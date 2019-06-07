Росавиация аннулировала свидетельства 65 летчиков, закончивших ЮУрГУ

Фото с сайта pixabay.com

После катастрофы Ан-148 в 2018 году десятки летчиков остались без работы.



Генпрокуратура установила, что Южно-Уральский госуниверситет не имел сертификата авиационного учебного центра и программы подготовки пилотов, утвержденной Росавиацией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Надзорное ведомство проводило проверку после крушения самолета Ан-148 в Домодедово в феврале 2018 года. Второй пилот Сергей Гамбарян был выпускником ЮУрГУ. Материалы в отношении него и еще 64 летчиков прокуратура направила в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.



Издание поясняет, что в Южно-Уральском госуниверситете будущие летчики осваивали теоретическую часть. Практику проходили в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем в созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации».



Челябинские выпускники и раньше вызывали вопросы у надзорных органов, но вплотную они ими занялись после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний». Межгосударственный авиакомитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты. Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.



Сейчас Центральный районный суд Челябинска рассматривает два иска челябинского транспортного прокурора к ЮУрГУ. Надзорное ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот», а также признать недействительными дипломы о среднем профобразовании по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот». По этим искам дипломов могут лишиться 103 выпускника ЮУрГУ. С 2017 года ЮУрГУ не занимается обучением пилотов.



«Такую базу загубили! Она была лучшей в Европе. Три ангара забиты самолетами, тренажеры. Теперь они стоят, не эксплуатируются, здание рушится»,— сообщил изданию директор летного училища гражданской авиации Александр Матусевич.



По его словам, за все годы существования совместной программы с ЮУрГУ обучение прошли около 300 человек. Сколько из них лишились свидетельств пилотов, он уточнить не смог. По его словам, часть выпускников, лишенных свидетельств Росавиацией, получили пилотские лицензии за границей и сейчас летают, а те, кто остался в России, «мучаются и судятся».

Фото с сайта pixabay.com

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