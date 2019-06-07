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Экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов продает здание бывшего профилактория на Шершнях
07.06.2019 г. 11:05
В Челябинске выставили на продажу здание бывшего профилактория за 250 млн рублей.
Объявление появилось на сайте «Домоскоп». «Предлагаю вашему вниманию здание профилактория на берегу Шершневского водохранилища и карьера Изумруд, в 2013 году проведена реконструкция. Расширенная информация при встрече», — говорится в тексте.
Площадь объекта составляет 12 тыс. квадратных метров. Стоимость — 250 млн рублей. Выставленное на продажу здание — бывший профилакторий «Союз», который расположен по адресу ул. Шахтерская, 29. Как сообщает Znak.com, собственник объекта — компания «Авега». По данным СПАРК, она зарегистрирована в 2004 году, бенефициаром является Сергей Давыдов.
Бывший глава администрации Челябинска Сергей Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом дела о хищении средств МУП «ЧКТС». Сумма ущерба составила 340 млн рублей. Сначала Давыдова обвиняли в крупном мошенничестве, но затем следователи переквалифицировали дело на статью о злоупотреблении полномочиями. 5 марта 2019 года суд прекратил уголовное дело. С этим решением не согласилась прокуратура и подала апелляцию. Ее рассмотрит Свердловский областной суд.
Фото с сайта cheliabinsk.domoscope.com
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