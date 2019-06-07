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В Миассе полицейского задержали по подозрению в педофилии
07.06.2019 г. 10:06
У сотрудника полиции в Миассе нашли переписку с мальчиками в соцсетях.
Сотрудника отдела МВД по Миассу подозревают в совершении противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. По данным СМИ, у полицейского нашли переписку с мальчиками, где он просил выслать интимные фото. Мужчину задержали оперативники службы собственной безопасности ГУ МВД области.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело, сотрудник в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания», — прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Сотрудника полиции уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в данный момент готовят соответствующие материалы. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, добавили в управлении МВД. Руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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