В Миассе полицейского задержали по подозрению в педофилии

Фото с сайта 74.мвд.рф

У сотрудника полиции в Миассе нашли переписку с мальчиками в соцсетях.

Сотрудника отдела МВД по Миассу подозревают в совершении противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. По данным СМИ, у полицейского нашли переписку с мальчиками, где он просил выслать интимные фото. Мужчину задержали оперативники службы собственной безопасности ГУ МВД области.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело, сотрудник в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания», — прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Сотрудника полиции уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в данный момент готовят соответствующие материалы. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, добавили в управлении МВД. Руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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