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Правительство Челябинской области просит Фонд дольщиков достроить дома компании «Радуга»
07.06.2019 г. 08:54
Фонд защиты прав дольщиков возьмет под контроль ситуацию с проблемными домами «Радуги».
Областные власти просят Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства рассмотреть возможность инициирования процедуры банкротства в отношении застройщика, а также дальнейшего завершения возведения домов. Письмо поступило в фонд в четверг, 6 июня.
В нем говорится, что региональный минстрой провел внеплановую проверку документов компании. Специалисты установили факты нецелевого использования денег дольщиков и вывода средств через договоры уступки прав требования без оплаты по договорам долевого участия. Также выявили признаки неэффективной работы застройщика по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и его неплатежеспособности. Застройщик нарушил графики реализации проектов, сказано в письме. Всего речь идет о 13 домах, из них по шести были отчисления в компенсационный фонд.
«Поскольку по шести домам шли продажи, застройщик делал отчисления в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия, мы обязаны взять под контроль ситуацию в Челябинске», — сказал заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.
По закону дольщикам этих домов на общем собрании предстоит принять решение о достройке или получении денежной компенсации. По словам Алексея Ниденса, «Радуга» заключила более 730 договоров долевого участия на общую сумму более 780 млн рублей — с этих договоров шли отчисления в фонд. Сумма взносов составляет 9,3 млн рублей. Всего шести домах предусмотрена сдача более тысячи квартир. Степень готовности составляет от 0 до 58% в зависимости от объекта, отметили в фонде.
В конце 2018 года по факту хищения средств дольщиков руководством компании «Радуга» было заведено уголовное дело. В апреле стали известны результаты совместной проверки прокуратуры и регионального минстроя, во время которой были установлены нарушения, в том числе указанные в правительственном письме Фонду дольщиков. Тогда надзорное ведомство поставило вопрос об уголовном преследовании неустановленных лиц из числа руководителей и учредителей СК «Радуга».
Фото с сайта pixabay.com
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