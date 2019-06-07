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Прокуратура требует наказать субподрядчика за пожар на стройке конгресс-холла на реке Миасс
07.06.2019 г. 08:52
Прокуратура озвучила результаты проверки, которую проводила после пожара на стройплощадке общественно-делового центра.
Установлено, что сотрудник компании «Стройбад» разогревал клеящийся слой гидроизоляционного материала с использованием газовой горелки. При этом у него не было допуска до такой работы, также рядом не было огнетушителя. От воздействия пламени газовой горелки вспыхнула упаковка утеплителя. А потом загорелся и он сам.
Возбуждено административное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Материалы проверки направлены для рассмотрения по отдел государственного пожарного надзора, сообщили в областной прокуратуре.
Пожар на стройке конгресс-холла на реке Миасс произошел 8 апреля. Черный дым был виден из всех районов города.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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