Заместитель главы Челябинска Игорь Лопаткин уходит в отставку

Фото с сайта cheladmin.ru

Вице-мэр по социальным вопросам Игорь Лопаткин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Последним рабочим днем в должности заместителя главы города по социальным вопросам для Игоря Лопаткина станет пятница, 7 июня. Как пишут челябинские СМИ, уход чиновника для многих стал неожиданным.

Лопаткин проработал в администрации города девять лет. Курировал культурную и социальную сферы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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