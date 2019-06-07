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Заместитель главы Челябинска Игорь Лопаткин уходит в отставку
07.06.2019 г. 08:33
Фото с сайта cheladmin.ru
Вице-мэр по социальным вопросам Игорь Лопаткин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Последним рабочим днем в должности заместителя главы города по социальным вопросам для Игоря Лопаткина станет пятница, 7 июня. Как пишут челябинские СМИ, уход чиновника для многих стал неожиданным.
Лопаткин проработал в администрации города девять лет. Курировал культурную и социальную сферы.
Фото с сайта cheladmin.ru
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