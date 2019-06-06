После резонансной истории с инвалидом-колясочником Челябинску на областные деньги купят низкопольные автобусы

Фото с сайта cheladmin.ru

Алексей Текслер поручил купить автобусы, удобные для инвалидов.

О решении главы региона в своем телеграм-канале сообщило министерство дорожного хозяйства и транспорта. Планируется купить 65 машин большого класса, которые будут работать на природном газе. На их приобретение из областного бюджета нужно будет выделить 700 млн рублей. Автобусы обещают купить до конца 2019 года.

Во вторник, 4 июня, челябинский инвалид-колясочник Николай Ольховский не смог вовремя добраться до дома на низкопольном автобусе. Это произошло, потому что водитель работал не по графику и проехал остановку раньше, чем должен был. Это был последний низкопольный автобус, предусмотренный расписанием в тот день. В следующий Николай Ольховский попасть уже физически не мог.

После случившегося он записал эмоциональное видеообращение, где заявил, что ненавидит главу Челябинска и депутатов городской думы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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