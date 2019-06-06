Для превращения в парк заимки «Плодушка» вырубят около 15 тыс. кленов

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинцам рассказали, как будет выглядеть «Плодушка», когда ее превратят в парк.

Глава Ленинского района Александр Орел сообщил, что в самой дальней части монастырской заимки, где сейчас пустырь, оборудуют парк «Южный Урал». Его чиновник назвал уникальным.

«Он находится в самой дальней части «Плодушки». Мы выбрали эту часть, потому что там практически нет ценных деревьев и деревьев вообще, то есть сегодня там пустыри и кустарники. Идея парка в том, что Челябинская область — уникальна. У нас есть и горы, и степи, переходящие в пустыни на юге в районе Магнитогорска, огромное количество озер. Не всегда получается у взрослых и школьников побывать на всех территориях Челябинской области, и мы хотели бы, по сути, сделать Челябинскую область в миниатюре», — поделился планами Александр Орел.





Отдельным элементом поддержания исторической памяти станет крепость «Челяба» почти в натуральную величину, внутри которой возродят быт. Авторы проекта рассчитывают, что там можно будет проводить исторические реконструкции.

Реконструкция парка «Плодушка» начнется в этом году. Сначала предстоит вырубить порядка 15 тыс. кленов, говорит директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. Это деревья, которые болеют и «душат» друг друга. Работа уже началась.

«Мы делали детальный подсчет в 2009 году, таких кленов было 15 тыс. экземпляров. Вот они все выросли и, конечно, почти все нуждаются в удалении. Может быть, их будет меньше, потому что какие-то сформировались довольно красиво. Будет проводится компенсационная высадка администрацией Ленинского района, подрядными организациями с привлечением волонтеров, жителей города. В итоге эта цифра намного превысит то, что было вырублено», — заверила Вера Меркер.

В этом году на благоустройство «Плодушки» выделено 37 млн рублей. Общая стоимость всего проекта составляет порядка 350 млн рублей. При достаточном финансировании все работы по благоустройству смогут завершить за три года, после чего приступят к дальнейшему развитию парка.

Фото с сайта cheladmin.ru

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