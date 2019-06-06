Дмитрий Кобылкин: финская компания рассматривает возможность участия в рекультивации челябинской свалки

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

Глава минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что финская компания интересуется возможностью участия в рекультивации городского полигона в Челябинске.

Финская компания SetCleantech рассматривает возможность участия в рекультивации полигона в Челябинске. Об этом на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщил Дмитрий Кобылкин. В рамках мероприятия прошла деловая встреча представителей России и Финляндии.

Глава минприроды во время выступления обратил внимание на плотное взаимодействие двух стран в вопросах ликвидации полигонов. «Мы определили некоторые приоритетные проекты. Ряд финских компаний уже присутствует в российских регионах, в том числе в Ленинградской и Московской областях, в Челябинске. Лучшие мировые практики, тем более подтвержденные в деле, нам нужны», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Финские специалисты принимают участие в рекультивации полигона «Красный Бор» в Челябинске.

Фото с сайта www.mnr.gov.ru

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