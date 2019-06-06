Челябинск
- 65.234р. + 0.1097
- 73.2708р. - 0.0982
Разбор полетов
Разворот
Челябинск стал самым смелым городом России после Омска
06.06.2019 г. 15:59
Фото с сайта cheladmin.ru
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых смелых городов России.
Сотрудники агентства провели опрос среди жителей 18 городов. Они спросили, считают ли россияне себя смелыми и готовы ли они вступиться за незнакомого человека на улице. На основе ответов был составлен рейтинг.
Самым смелым городом России стал Омск. Вторую строчку занял Челябинск. Замыкает тройку смелых городов Пермь. На последнем месте рейтинга оказалась Москва.
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 30.05.2019 г. Челябинск вошел в число городов, жители которых наиболее негативно относятся к Москве
- 20.05.2019 г. Челябинск вошел в тройку самых хамских городов России
- 26.11.2018 г. Жители Челябинска назвали качество жизни в городе низким
- 16.11.2018 г. Челябинск занял 124-е место в рейтинге чистоты российских городов
- 16.10.2018 г. Челябинск оказался лишь на 104-м месте в России по дружелюбию жителей