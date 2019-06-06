Южноуральцев предупреждают об атаках вируса-шифровальщика

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области зафиксировали атаки вируса-шифровальщика.

Об атаках вируса сообщили сотрудники минстроя региона и жители Увельского района. На почту пользователя приходит письмо с зараженным файлом. После его скачивания вирус зашифровывает изображения, документы и видео, которые хранятся на компьютере. В итоге пользователь не может их открыть, а хакеры требуют перевести деньги за расшифровку файлов.

Чтобы владелец электронной почты скачал вирус, интернет-мошенники маскируют отправки под деловые письма с документами, отметил аудитор информационной безопасности Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий Владимир Митрофанов.

«В теме сообщения указывается название, которое может заинтересовать пользователя: резюме, исковое требование, документы на подпись. Это самые обычные письма, которые ежедневно приходят десятками в любую организацию. Вирус поступает в память компьютера, шифрует файлы и удаляет их теневые копии. После шифрования на рабочем столе или в каждой папке с зашифрованными файлами создается текстовый файл, например, с названием «read me». В этом файле делается предупреждение пользователя о том, что файлы были зашифрованы, попытки самостоятельно расшифровать могут привести к потере данных, на такой-то кошелек можно перевести деньги, чтобы получить ключик, который поможет расшифровать информацию», — пояснил Владимир Митрофанов.

90% оплат не приводят к получению ключей на расшифровку данных, добавил Владимир Митрофанов. Он посоветовал в таких случаях использовать специальные антивирусные программы. Также эксперт рекомендует создавать резервные копии данных, чтобы при вирусной атаке не потерять важные документы.

Фото с сайта pixabay.com

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