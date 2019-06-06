Жители Златоуста собирают подписи Алексею Текслеру из-за плохих дорог

Фото с сайта vk.com/zlatoust_people

В Златоусте подготовили обращение по проблеме неудовлетворительного содержания и ремонта дорог.



Жители города около трех недель собирают подписи под обращением к врио губернатора Алексею Текслеру, руководителю челябинского УФАС Анне Козловой и председателю Контрольно-счетной палаты региона Алексею Лошкину. Оно также адресовано городскому прокурору Евгению Шумихину и мэру Вячеславу Жилину. Местные жители просят инициировать независимую проверку качества работ по строительству и ремонту дорог в Златоусте.



Вопросы есть и по поводу аукционов, в частности, составления пакета документов при проведении торгов, рассказала «Челябинскому эху» участник инициативной группы «Златоуст для людей» Майя Авдошина.



«Мы считаем, что в нашем городе долгое время один и тот же подрядчик строит и ремонтирует дороги. Они с каждым годом становятся все хуже и хуже. Мы хотели бы, чтобы их проверили. Возможно, условия конкурса такие, что не могут зайти конкурирующие предприятия. Таковым, например, является «Саткинское ДРСУ». «Саткинское ДРСУ» в Златоусте имеет частные заказы. Кроме того, мы помним, что они делали дорогу между Миассом и Златоустом — она практически четверть века простояла без ремонта. То есть мы видим, что это хорошее очень качество. Сегодня в Златоусте этого нет. В частности, есть видео, где сделаны заплатки и идет парень и из ведра вокруг заплатки поливает гудроном», — рассказала Майя Авдошина.



На данный момент собрано более тысячи подписей. Первые 300 уже передали в резиденцию губернатора и контролирующие органы Челябинской области. В пятницу, 7 июня, сбор завершится. В этот день оставить подписи жители Златоуста смогут в рамках автопробега в честь Всероссийского дня предпринимателя. Мероприятие согласовано, оно начнется в 15:00 от торгового комплекса «Тарелка». Участие в пробеге примут 15 автомобилей, рассказала Майя Авдошина.



«Задача — сплотить людей, может быть, поговорить о проблемах, которые есть в малом бизнесе, сгенерировать идеи, которые мы могли бы транслировать на наши органы местного самоуправления с целью улучшить взаимодействие и в целом работу малого бизнеса, по крайней мере, хотя бы на уровне города. И еще одна задача — чтобы у людей, которые не являются предпринимателями, складывался положительный имидж, потому что все-таки у нас есть люди, которые думают, что предприниматели — это такие барыги, которым нет дела ни до чего другого», — отметила Майя Авдошина.



Завершится пробег слетом предпринимателей на площадке парка «ОружейникЪ», где будет несколько спикеров. Планируется обсудить важные для Златоуста темы. Для гостей также проведут экскурсию и устроят спортивные игры.

Фото с сайта vk.com/zlatoust_people

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