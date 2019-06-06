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Вожатую южноуральского детского лагеря осудили по делу о смерти 12-летнего мальчика
06.06.2019 г. 14:46
Миасский городской суд вынес приговор 20-летней девушке, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
Девушка работала вожатой в детском лагере «Ильмены». Она знала, что воспитанники регулярно принимают участие в игре, связанной с удушением друг друга. «Вожатая не пресекла проведение данных игр и не рассказала об этом увлечении администрации лагеря», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Днем 25 июня дети остались без присмотра воспитателя и вожатой и вновь начали душить друг друга. Один из мальчиков потерял сознание, упал и ударился затылком о пол. От полученных травм ребенок скончался. Вожатую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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