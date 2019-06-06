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Заплатил за «успехи» на экзаменах. Директора автошколы «КАФС» задержали за взятку сотруднику МРЭО ГИБДД
06.06.2019 г. 13:35
Директора автошколы и инспектора МРЭО ГИБДД задержали по подозрению в передаче и получении взятки.
В отношении инспектора экзаменационного отдела автоинспекции возбудили дело о получении взятки, а в отношении руководителя крупнейшей челябинской автошколы «КАФС» Александра Котрова — о ее даче. По информации следствия, в 2018 году руководитель автошколы передал инспектору 160 тыс. рублей. Взамен сотрудник автоинспекции принимал положительные решения в пользу начинающих водителей, которые сдают экзамены на право управления транспортными средствами.
Преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального управления МВД. Директора и инспектора задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sibdepo.ru
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