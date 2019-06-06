- 65.234р. + 0.1097
- 73.2708р. - 0.0982
На международном форуме в Петербурге обсудили перевод челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ
06.06.2019 г. 12:47
Алексей Текслер и Пекка Лундмарк подняли вопрос отказа теплоцентрали «Фортума» от угля.
Глава Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 6 июня, работает в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме. Там он встретился с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Пеккой Лундмарком. Одной из тем переговоров стала возможность перевода челябинской ТЭЦ-2 с использования угля на газ.
По мнению Алексея Текслера, энергетика в регионе должна развиваться с учетом современных экологических требований и обеспечивать жителям комфортные условия проживания.
«Задача, поставленная президентом России, — сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с правительством Российской Федерации на тему поддержки по включению проекта перевода челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ», – отметил Алексей Текслер.
Пекка Лундмарк сказал, что «Фортум» приветствует работу в этом направлении.
«Фортум» стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии. Поэтому мы приветствуем проработку решения в данном направлении, которое может позволить обеспечить устойчивое тепло- и энергоснабжение потребителей при улучшении экологических показателей», — прокомментировал планы руководства Челябинской области президент корпорации.
Фото с сайта gubernator74.ru
Фото с сайта www.fortum.ru
- 07.05.2019 г. Прокуратура завела дела на «Фортум» за выбросы и слив грязи в Первое озеро
- 07.05.2019 г. Новый гарантпоставщик электроэнергии в Челябинской области начнет работу с 1 июля
- 05.04.2019 г. Предприятие «Фортума» станет поставщиком электроэнергии в Челябинской области
- 04.02.2019 г. «Фортум» обвинили в загрязнении озера в Челябинской области
- 05.12.2018 г. Суд подтвердил наличие антиконкурентного сговора с участием «Фортума»