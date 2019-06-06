На международном форуме в Петербурге обсудили перевод челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ

Фото с сайта www.fortum.ru

Алексей Текслер и Пекка Лундмарк подняли вопрос отказа теплоцентрали «Фортума» от угля.

Глава Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 6 июня, работает в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме. Там он встретился с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Пеккой Лундмарком. Одной из тем переговоров стала возможность перевода челябинской ТЭЦ-2 с использования угля на газ.

По мнению Алексея Текслера, энергетика в регионе должна развиваться с учетом современных экологических требований и обеспечивать жителям комфортные условия проживания.

«Задача, поставленная президентом России, — сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с правительством Российской Федерации на тему поддержки по включению проекта перевода челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ», – отметил Алексей Текслер.

Пекка Лундмарк сказал, что «Фортум» приветствует работу в этом направлении.

«Фортум» стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии. Поэтому мы приветствуем проработку решения в данном направлении, которое может позволить обеспечить устойчивое тепло- и энергоснабжение потребителей при улучшении экологических показателей», — прокомментировал планы руководства Челябинской области президент корпорации.

Фото с сайта gubernator74.ru

Фото с сайта www.fortum.ru

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