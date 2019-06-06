Проигравший на бирже челябинец обманом продал квартиру пожилых родителей

Фото с сайта 74.мвд.рф

52-летний житель Челябинска продал квартиру родителей и оставил их без жилья.

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2012 году он проиграл на бирже крупную сумму денег. После сообщил родителям о долгах, для погашения которых ему нужно взять кредит в банке под залог их трехкомнатной квартиры. Мужчина также заверил пенсионеров, что, когда вернет деньги, квартиру снимут из-под залоговых обязательств.

«Будучи юридически неграмотными и доверяя сыну, пенсионеры подписали договор купли-продажи квартиры стоимостью около 2,5 млн рублей, полагая, что оформляют квартиру в залог с целью разрешения долговых обязательств обвиняемого», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Родителям другого жилья не предоставил. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направили в суд.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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