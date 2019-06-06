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Житель Троицка заплатит мэру города 30 тыс. рублей за оскорбление
06.06.2019 г. 12:57
Троицкий суд постановил оштрафовать местного жителя, который нецензурно отзывался о главе города.
Сумма штрафа составляет 30 тыс. рублей. 30-летнего мужчину наказали деньгами за мелкое хулиганство. Суд установил, что житель города опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Троицк в курсе» комментарий с ненормативной лексикой, адресованный мэру. Тем самым он оскорбил человеческое достоинство чиновника, посчитали в суде. Публикация, под которой житель оставил комментарий, была связана с городскими свалками.
Нарушитель признал вину и раскаялся. Максимальная сумма штрафа составляла 100 тыс. рублей, но суд назначил только 30 тыс., потому что оскорбивший мэра мужчина не имеет работы и воспитывает несовершеннолетнего сына. Комментарий в соцсети, который стал причиной разбирательств, он оставил под постом о свалках.
Фото с сайта pixabay.com
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