Житель Троицка заплатит мэру города 30 тыс. рублей за оскорбление

Фото с сайта pixabay.com

Троицкий суд постановил оштрафовать местного жителя, который нецензурно отзывался о главе города.

Сумма штрафа составляет 30 тыс. рублей. 30-летнего мужчину наказали деньгами за мелкое хулиганство. Суд установил, что житель города опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Троицк в курсе» комментарий с ненормативной лексикой, адресованный мэру. Тем самым он оскорбил человеческое достоинство чиновника, посчитали в суде. Публикация, под которой житель оставил комментарий, была связана с городскими свалками.

Нарушитель признал вину и раскаялся. Максимальная сумма штрафа составляла 100 тыс. рублей, но суд назначил только 30 тыс., потому что оскорбивший мэра мужчина не имеет работы и воспитывает несовершеннолетнего сына. Комментарий в соцсети, который стал причиной разбирательств, он оставил под постом о свалках.

Фото с сайта pixabay.com

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