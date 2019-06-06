Челябинцев предупредили о возможных отключениях электричества из-за ремонта на ЛЭП

Фото с сайта pixabay.com

На северо-западе в конце недели будут ремонтировать линию электропередачи.

В воскресенье, 9 июня, рабочие планируют демонтировать грозозащитный трос на двух участках воздушной линии электропередачи, которая находится на пересечении Университетской набережной и улицы Тополиной.

Специалисты компании «МРСК Урала» предупреждают местных жителей о возможных отключениях электричества с 04:30 до 07:00. Горожан просят отключить электроприборы, чтобы избежать их поломок. Кроме того, утром из-за ремонта будет закрыт проезд по Университетской набережной в районе домов № 121 и № 159, сообщили в пресс-службе компании.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 06.06.2019 г.»