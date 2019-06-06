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Челябинцев предупредили о возможных отключениях электричества из-за ремонта на ЛЭП
06.06.2019 г. 12:53
Фото с сайта pixabay.com
На северо-западе в конце недели будут ремонтировать линию электропередачи.
В воскресенье, 9 июня, рабочие планируют демонтировать грозозащитный трос на двух участках воздушной линии электропередачи, которая находится на пересечении Университетской набережной и улицы Тополиной.
Специалисты компании «МРСК Урала» предупреждают местных жителей о возможных отключениях электричества с 04:30 до 07:00. Горожан просят отключить электроприборы, чтобы избежать их поломок. Кроме того, утром из-за ремонта будет закрыт проезд по Университетской набережной в районе домов № 121 и № 159, сообщили в пресс-службе компании.
Фото с сайта pixabay.com
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