«Единая Россия» поможет Алексею Текслеру собрать подписи для участия в выборах

Фото с сайта gubernator74.ru

Челябинское отделение партии «Единая Россия» будет собирать подписи для регистрации Алексея Текслера кандидатом на пост губернатора.

В среду, 5 июня, Алексей Текслер подал документы в областной избирком для участия в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Он должен будет собрать не менее 13 тыс. 168 подписей в свою поддержку. Также все претенденты проходят муниципальный фильтр.

«Единая Россия» поддержит на выборах Алексея Текслера и поможет ему со сбором подписей. «Мы будем собирать подписи для регистрации кандидатом и помогать ему пройти муниципальный фильтр», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

Прием документов от кандидатов на пост губернатора начался во вторник. В четверг заявление об участии в выборах подал гендиректор компании «Промконструкция-О» Андрей Аюпов. Документы от претендентов будут принимать до 24 июня. Выборы пройдут 8 сентября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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