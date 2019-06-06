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«Единая Россия» поможет Алексею Текслеру собрать подписи для участия в выборах
06.06.2019 г. 12:19
Челябинское отделение партии «Единая Россия» будет собирать подписи для регистрации Алексея Текслера кандидатом на пост губернатора.
В среду, 5 июня, Алексей Текслер подал документы в областной избирком для участия в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. Он должен будет собрать не менее 13 тыс. 168 подписей в свою поддержку. Также все претенденты проходят муниципальный фильтр.
«Единая Россия» поддержит на выборах Алексея Текслера и поможет ему со сбором подписей. «Мы будем собирать подписи для регистрации кандидатом и помогать ему пройти муниципальный фильтр», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.
Прием документов от кандидатов на пост губернатора начался во вторник. В четверг заявление об участии в выборах подал гендиректор компании «Промконструкция-О» Андрей Аюпов. Документы от претендентов будут принимать до 24 июня. Выборы пройдут 8 сентября.
Фото с сайта gubernator74.ru
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