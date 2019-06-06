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Челябинцы сообщили о фекальных реках и жутком запахе в городском бору
06.06.2019 г. 12:12
Жители Челябинска заявили о попадании нечистот в городской бор.
По информации читателя 74.ru, 31 мая на перекрестке улиц Блюхера и Кузнецова произошел прорыв канализации. «Фекальные реки шумным потоком текут в сосновый бор Челябинска, стоит жуткий запах. Топит дорогу к психоневрологической больнице», — рассказал очевидец. По его словам, техника приехала только 5 июня и вскрыла асфальт на Блюхера.
Начальник управления просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков факт аварии на канализационном коллекторе подтвердил и уточнил, что часть стоков действительно попала в лес, но это не территория городского бора.
«Произошла авария на канализационном коллекторе. Это коллектор МУП «ПОВВ». Произошел излив канализации. Наши специалисты выезжали и это все зафиксировали. Канализационные стоки в бор сам не попали. Да, попали в лес, но это не является городским бором. Так как у нас МУП «ПОВВ» является поднадзорным Росприроднадзору, то есть это предприятие федерального надзора, мы всю информацию отправили в Росприроднадзор», — прокомментировал Виталий Безруков.
В диспетчерской МУП «ПОВВ» сайту 74.ru сообщили, что авария произошла в понедельник, 3 июня. Специалистам пришлось долго искать причину прорыва. «Выяснилось, что произошло обрушение камеры на коллекторе», — сказали на предприятии. По словам Виталия Безрукова, в данный момент аварию устранили.
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