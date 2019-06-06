Челябинские студенты после окончания учебы рассчитывают на зарплату в 21 тыс. рублей

Аналитики Зарплата.ру проанализировали финансовые ожидания челябинских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет.

В среднем молодые челябинцы хотят зарабатывать около 21 тыс. рублей. На самую высокую зарплату рассчитывают соискатели в сфере энергетики и добычи сырья — более 27 тыс. рублей. На втором месте по финансовым ожиданиям находятся начинающие специалисты в области строительства и недвижимости. Они хотят получать в среднем около 26 тыс. рублей.

Наиболее скромные запросы у желающих трудиться в сфере образования и науки — около 18 тыс. рублей. 40% молодых челябинцев уже имеют опыт работы. Каждый четвертый соискатель не готов трудиться полный день. 12% молодых специалистов предпочитают работать посменно.

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