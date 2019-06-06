Директор строительной компании выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Челябинской области

Фото с сайта www.irk.ru

Челябинский бизнесмен Андрей Аюпов подал в избирком заявление об участии в выборах 8 сентября.

Андрей Аюпов является учредителем и гендиректором компании «Промконструкция-О», которая занимается строительством. Он подал документы в четверг, 6 июня, и стал вторым претендентом на участие в выборах губернатора Челябинской области. За день до этого заявление в избирком подал глава региона Алексей Текслер.

Выдвижение кандидатов на выборы, которые состоятся 8 сентября, продлится до 24 июня. Потом стартует процесс регистрации. Самовыдвиженцы, какими являются и Алексей Текслер, и Андрей Аюпов, должны собрать минимум 13 тыс. 168 подписей избирателей. Также им нужно пройти муниципальный фильтр, то есть получить поддержку 266 депутатов на местах.

Ранее в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» председатель регионального избиркома Сергей Обертас отмечал, что ожидается большое количество кандидатов на участие в выборах губернатора. Что касается бизнесмена Аюпова, то на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уже назвал себя «народным губернатором».

Фото с сайта www.irk.ru

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