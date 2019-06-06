- 65.234р. + 0.1097
- 73.2708р. - 0.0982
Директор строительной компании выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Челябинской области
06.06.2019 г. 10:54
Челябинский бизнесмен Андрей Аюпов подал в избирком заявление об участии в выборах 8 сентября.
Андрей Аюпов является учредителем и гендиректором компании «Промконструкция-О», которая занимается строительством. Он подал документы в четверг, 6 июня, и стал вторым претендентом на участие в выборах губернатора Челябинской области. За день до этого заявление в избирком подал глава региона Алексей Текслер.
Выдвижение кандидатов на выборы, которые состоятся 8 сентября, продлится до 24 июня. Потом стартует процесс регистрации. Самовыдвиженцы, какими являются и Алексей Текслер, и Андрей Аюпов, должны собрать минимум 13 тыс. 168 подписей избирателей. Также им нужно пройти муниципальный фильтр, то есть получить поддержку 266 депутатов на местах.
Ранее в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» председатель регионального избиркома Сергей Обертас отмечал, что ожидается большое количество кандидатов на участие в выборах губернатора. Что касается бизнесмена Аюпова, то на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уже назвал себя «народным губернатором».
Фото с сайта www.irk.ru
- 06.06.2019 г. «Единая Россия» поможет Алексею Текслеру собрать подписи для участия в выборах
- 05.06.2019 г. Алексей Текслер подал в избирком документы для участия в выборах губернатора
- 04.06.2019 г. Алексей Текслер 5 июня зарегистрируется в качестве кандидата для участия в выборах губернатора
- 04.06.2019 г. В Челябинской области официально стартовала кампания по выборам губернатора
- 03.06.2019 г. Прокуратура увидела основания для отмены итогов конкурса по выборам мэра Челябинска