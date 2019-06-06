«Будет применено взыскание»: в Челябинске диспетчера и водителя автобуса накажут из-за инцидента с инвалидом-колясочником

В ООО «Челябинский городской транспорт» прокомментировали скандал с низкопольным автобусом, который работал не по графику.

Инцидент произошел вечером во вторник, 4 июня. Директор компании Дмитрий Холод рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что в этот день на остановках скопилось много людей. Они с жалобами на плохую погоду и отсутствие транспорта звонили в организацию. Водитель и диспетчер решили нарушить расписание, и низкопольный автобус выехал с вокзала раньше, объяснил ситуацию Дмитрий Холод.

«Была не совсем хорошая погода, очень много народу накопилось, были звонки. К сожалению, диспетчер с водителем приняли решение о том, чтобы чуть-чуть пораньше поехать. Последним шел еще большой автобус, произошла такая накладка. Хотели как лучше сделать — увезти людей. Не учли, что предпоследняя машина является низкопольной. Сейчас идет расследование с участием водителя и диспетчера, к ним будет применено взыскание», — прокомментировал Дмитрий Холод.

Он добавил, что решение выйти на рейс раньше приняла тот же диспетчер, которая затем отправила за инвалидом низкопольную машину.

В среду, 5 июня, в телеграм-канале министерства дорожного хозяйства области опубликовали документ, адресованный Дмитрию Холоду. Документ подписан исполняющим обязанности руководителя ведомства Александром Филипповым.

«Министерство считает неприемлемой практику несоблюдения установленного расписания водителями предприятия, которыми вы руководите. Тем более водителями, работающими на низкопольных автобусах, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения», — говорится в документе.

Александр Филиппов попросил усилить контроль за работой диспетчеров и водителей и детально разобрать ситуацию, чтобы больше не допустить подобных инцидентов.

В среду челябинский инвалид-колясочник Николай Ольховский опубликовал в интернете эмоциональное видеообращение к городским властям. Он сообщил, что собирался уехать домой на последнем низкопольном автобусе. В транспорт другого типа он не смог бы заехать на коляске. Однако водитель нарушил график и отправился в рейс раньше. Челябинец не смог дождаться автобуса и позвонил диспетчеру. Она отправила за инвалидом низкопольную машину.

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