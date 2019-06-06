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Полиция завела дело на мужчину, который устроил стрельбу в Парковом
06.06.2019 г. 10:06
Фото с сайта ysia.ru
Стрелку из Паркового грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что молодой человек периодически выходит на балкон своей квартиры и стреляет. Полиция нашла его. Выяснилось, что парню 24 года, стрелял он из пневматического пистолета, чем пугал жителей микрорайона. Оружие правоохранители у него забрали. Потом возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Суда он ждет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в городском управлении МВД.
Фото с сайта ysia.ru
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