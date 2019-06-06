Полиция завела дело на мужчину, который устроил стрельбу в Парковом

Фото с сайта ysia.ru

Стрелку из Паркового грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что молодой человек периодически выходит на балкон своей квартиры и стреляет. Полиция нашла его. Выяснилось, что парню 24 года, стрелял он из пневматического пистолета, чем пугал жителей микрорайона. Оружие правоохранители у него забрали. Потом возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Суда он ждет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в городском управлении МВД.

Фото с сайта ysia.ru



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