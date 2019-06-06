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Участковый в Челябинской области убил мужчину
06.06.2019 г. 09:33
В Сосновском районе подозреваемый в особо тяжком преступлении напал на полицейского и получил смертельное ранение.
Ночью 6 июня в полицию поступил звонок с сообщением о семейном скандале в одном из домов поселка Шимановка. На место выехал участковый. В доме он обнаружил убитой 60-летнюю женщину. У нее были колото-резаные раны.
По предварительным данным, женщину убил ее 36-летний сын. Когда полицейский вошел в дом, мужчина набросился и на него. Участковый выстрелил в нападавшего. Ранение оказалось смертельным.
Предварительно применение табельного оружия признано правомерным, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Сосновский межрайонный следственный отдел проводит проверку.
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