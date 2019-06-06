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На «Меридиане» возле автодрома ГИБДД в аварии перевернулся ВАЗ
06.06.2019 г. 09:06
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске на «Меридиане» произошло ДТП с тремя машинами.
Утром в четверг, 6 июня, в районе автодрома ГИБДД столкнулись BMW, Chevrolet и ВАЗ седьмой модели. Последний пострадал сильнее всего — отечественная легковушка легла на крышу. У BMW разбита передняя часть и помят капот. Все машины двигались в попутном направлении.
Как сообщается в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев, пострадавших нет.
Фото с сайта 31tv.ru
Фото с сайта region_chelyaba
Фото с сайта 74.мвд.рф