На «Меридиане» возле автодрома ГИБДД в аварии перевернулся ВАЗ

06.06.2019 г. 09:06

На «Меридиане» возле автодрома ГИБДД в аварии перевернулся ВАЗ
Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске на «Меридиане» произошло ДТП с тремя машинами.

Утром в четверг, 6 июня, в районе автодрома ГИБДД столкнулись BMW, Chevrolet и ВАЗ седьмой модели. Последний пострадал сильнее всего — отечественная легковушка легла на крышу. У BMW разбита передняя часть и помят капот. Все машины двигались в попутном направлении.

Как сообщается в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев, пострадавших нет.

 

 

   Фото с сайта 31tv.ru

 

   Фото с сайта region_chelyaba

 

Фото с сайта 74.мвд.рф

    

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