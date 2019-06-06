ФСБ задержала начальника ИК №15 Копейска Владимира Ульянова

Фото с сайта 74.мвд.рф

Офицера ГУ ФСИН подозревают в получении взяток от осужденных.

В рабочем кабинете Ульянова провели обыски. Против него возбудили уголовное дело. Пока он находится в изоляторе временного содержания, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанного. Его подозревают в получении взяток от заключенных.

Как отмечается на сайте регионального управления ФСИН, руководить колонией в статусе врио теперь будет Евгений Голощапов.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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