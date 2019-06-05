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Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование и убийство 15-летней девочки
05.06.2019 г. 16:05
Фото с сайта 74.мвд.рф
Областная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту убийства подростка.
27-летнего магнитогорца признали виновным в изнасиловании и убийстве девочки, а также в создании опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Следствие установило, что мужчина в июне 2018 года делал ремонт в квартире, куда пришла незнакомая ему 15-летняя девочка.
Магнитогорец изнасиловал школьницу, затем избил и несколько раз ударил молотком по различным частям ее тела. От полученных травм девочка скончалась, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В момент преступления обвиняемый находился под действием наркотиков. Уголовное дело направлено в челябинский областной суд.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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