Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование и убийство 15-летней девочки

Фото с сайта 74.мвд.рф

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту убийства подростка.

27-летнего магнитогорца признали виновным в изнасиловании и убийстве девочки, а также в создании опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Следствие установило, что мужчина в июне 2018 года делал ремонт в квартире, куда пришла незнакомая ему 15-летняя девочка.

Магнитогорец изнасиловал школьницу, затем избил и несколько раз ударил молотком по различным частям ее тела. От полученных травм девочка скончалась, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В момент преступления обвиняемый находился под действием наркотиков. Уголовное дело направлено в челябинский областной суд.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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