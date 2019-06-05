В Магнитогорске шквалистый ветер сорвал крышу с «Почты России»

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В Магнитогорске решают вопрос о восстановлении кровли здания «Почты России».

Крышу двухэтажного здания «Почты России» на улице Вокзальной сорвал ветер, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На место прибыли сотрудники ведомства. В момент происшествия в здании находились 36 человек.

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Здание будет функционировать в штатном режиме. Сейчас решается вопрос о восстановлении кровли.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Все новости за 05.06.2019 г.»