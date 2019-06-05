Челябинск
- 65.1243р. - 0.0371
- 73.369р. - 0.0549
Разбор полетов
Разворот
В Магнитогорске шквалистый ветер сорвал крышу с «Почты России»
05.06.2019 г. 16:06
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
В Магнитогорске решают вопрос о восстановлении кровли здания «Почты России».
Крышу двухэтажного здания «Почты России» на улице Вокзальной сорвал ветер, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На место прибыли сотрудники ведомства. В момент происшествия в здании находились 36 человек.
В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Здание будет функционировать в штатном режиме. Сейчас решается вопрос о восстановлении кровли.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Новости на эту тему
- 05.06.2019 г. В Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней
- 27.05.2019 г. Челябинцам обещают жаркую неделю
- 22.05.2019 г. Южноуральцев предупредили об увеличении площади лесных пожаров из-за сильного ветра
- 17.05.2019 г. На выходных в Челябинской области ожидаются заморозки с мокрым снегом
- 16.05.2019 г. Град и снег. МЧС объявило экстренное предупреждение